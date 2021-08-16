هل تجوز قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة؟.. “السليمان” يجيب

أجاب عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، حول تساؤل بشأن حكم قراءة الشخص للقرآن الكريم من الجوال على غير طهارة.
وأوضح السليمان، في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا حرج في قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة.
وقال إنه يجوز للشخص ذلك؛ لأن الجوال لا يأخذ أحكام المصحف الشريف.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(حكم قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة) pic.twitter.com/S8W68XSv3X
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) August 15, 2021
وفق “أخبار 24”.