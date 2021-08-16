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أخبار محلية > هل تجوز قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة؟.. “السليمان” يجيب
16/08/2021   11:50 ص

هل تجوز قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة؟.. “السليمان” يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، حول تساؤل بشأن حكم قراءة الشخص للقرآن الكريم من الجوال على غير طهارة.

وأوضح السليمان، في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا حرج في قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة.

وقال إنه يجوز للشخص ذلك؛ لأن الجوال لا يأخذ أحكام المصحف الشريف.

 

وفق “أخبار 24”.

هل تجوز قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة؟.. “السليمان” يجيب

أخبار محلية
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