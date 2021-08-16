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أخبار محلية > ‏هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
16/08/2021   11:50 ص

‏هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء توافر عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات إدارية وفنية، لافتة إلى أن ‏التقديم متاح حتى الـ26 من أغسطس الجاري.‏

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة، شملت، اختصاصي أول ‏هندسي بإدارة التوزيع، وكذلك بالتدقيق والمتابعة، وباحث أول ‏محتوى إعلامي، ومراجعة داخلية، واتصالات.‏

وأشارت إلى احتياجها كذلك لاختصاصي أول مشاريع بالشؤون ‏الاقتصادية، ومطور تطبيقات وأمن سيبراني، واستشاري ‏هندسي، واختصاصي أول هندسي (أكواد) واختصاصي شؤون ‏مستهلكين، حيث يتم التقديم من خلال الرابط.‏ وفق “أخبار 24”.

‏هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

أخبار محلية
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