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أخبار محلية > “مركز تنمية الغطاء النباتي”: زراعة أكثر من 128 ألف شتلة لـ5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة
16/08/2021   6:01 م

“مركز تنمية الغطاء النباتي”: زراعة أكثر من 128 ألف شتلة لـ5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إعادة تأهيل زراعة أكثر من 128 ألف شتلة، وذلك لـ5 نباتات نادرة ومهددة بالانقراض في مختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى.

وأوضح المركز أن إعادة تأهيل هذه النباتات المهددة بالانقراض يأتي استمرارا لجهوده في حماية النباتات وتنمية الغطاء النباتي في توطين الأشجار النادرة بمناطق المملكة.

وأبان أن النباتات التي جرى إعادة تأهيلها وزراعتها هي 3500 شتلة من الحور، و500 شتلة من الهجليج، وأكثر من 41 ألف شتلة من الغرب، و1600 شتلة من الأثاب، وأكثر من 80 ألف شتلة من اللبخ.

الغطاء النباتي

وفق “أخبار 24”.

“مركز تنمية الغطاء النباتي”: زراعة أكثر من 128 ألف شتلة لـ5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة

أخبار محلية
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