“الغذاء والدواء” تصدر إنذاراً يخص سلامة بعض أشرطة اختبار فحص السكري

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنذاراً يخص سلامة بعض شرائط اختبار لفحص السكري من طراز “أكيو-تشيك بيرفورما” التي تنتجها شركة “روش” للعناية بالسكري، لاحتمالية أن تكون العبوة مفتوحة داخل كرتون مغلق.
وأوضحت “الهيئة” أن شركة روش للعناية بالسكري عن طريق ممثلها المعتمد “شركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما”، ستستبدل عبوات شرائط فحص السكري المتضررة وذلك بالاتصال على رقم مركز خدمة العملاء المجاني للشركة (8008500829).
ودعت المستهلكين إلى ضرورة فحص عبوة شرائط اختبار فحص السكري قبل الاستخدام، وتجنب استخدام شرائط الاختبار في حال كانت العبوة مفتوحة أو تالفة أو كان الغطاء غير مغلق بالكامل.
وفق “أخبار 24”.