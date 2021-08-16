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أخبار محلية > المسند: “سهيل” بداية النهاية لموسم الحر
16/08/2021   6:00 م

المسند: “سهيل” بداية النهاية لموسم الحر

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أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، ‏أن نوء سهيل هو بداية النهاية لموسم الجفاف والحر والصيف ‏الطويل، وفي نهايته (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار.‏

وأبان المسند بأن سهيل نجم لامع لا تخطئه العين في جنوب القبة ‏السماوية، وقد أطلقت عليه العرب “البشير اليماني”، ولأهميته ‏خصص العرب الأوائل له سنة، أطلقوا عليها السنة السهيلية، ‏تبدأ من طلوع وظهور سهيل‏‎ ‎‏( 365 يوماً).

وأشار إلى أن فصل الصيف أوله طلوع الثريا في 7 يونيو، وآخره ‏طلوع سهيل في 24 أغسطس، وخلال موسم سهيل ينتهي فصل ‏الصيف، ويبدأ فصل الخريف فلكياً يوم 23 سبتمبر.‏ وفق “أخبار 24”.

وذكر أنه مع دخول سهيل تبدأ حدة الحر في الانكسار، وقد تتوغل ‏الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب.‏

المسند: “سهيل” بداية النهاية لموسم الحر

أخبار محلية
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