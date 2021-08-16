المسند: “سهيل” بداية النهاية لموسم الحر

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن نوء سهيل هو بداية النهاية لموسم الجفاف والحر والصيف الطويل، وفي نهايته (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار.
وأبان المسند بأن سهيل نجم لامع لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية، وقد أطلقت عليه العرب “البشير اليماني”، ولأهميته خصص العرب الأوائل له سنة، أطلقوا عليها السنة السهيلية، تبدأ من طلوع وظهور سهيل ( 365 يوماً).
وأشار إلى أن فصل الصيف أوله طلوع الثريا في 7 يونيو، وآخره طلوع سهيل في 24 أغسطس، وخلال موسم سهيل ينتهي فصل الصيف، ويبدأ فصل الخريف فلكياً يوم 23 سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه مع دخول سهيل تبدأ حدة الحر في الانكسار، وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب.