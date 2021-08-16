نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “عقارات الدولة” تطلق خدمة إلكترونية لمتابعة تعويضات نزع الملكية
16/08/2021   6:00 م

“عقارات الدولة” تطلق خدمة إلكترونية لمتابعة تعويضات نزع الملكية

+ = -
716

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح ‏للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات ‏المنزوعة للمصلحة العامة.‏

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على ‏المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون ‏الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة ‏تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع ‏طموحات رؤية المملكة 2030‏‎.‎

وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الإلكترونية في ‏موقعها الرسمي، أو الدخول ‏مباشرةً على الرابط، ‏وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب ‏والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص‎. وفق “أخبار 24”.

“عقارات الدولة” تطلق خدمة إلكترونية لمتابعة تعويضات نزع الملكية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169120.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.