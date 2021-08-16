70 % من مستفيدي ‏‏”سكني” وقّعوا عقودهم ‏النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل ‏

أكد برنامج “سكني” أن 70 % من الأسر، التي استفادت من خيارات ”سكني” خلال 2021 استكملت كافة إجراءاتها ووقّعت عقودها النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل في البرنامج.
وأعلن البرنامج خلال ملتقى “سكني” للربع الثاني 2021 الذي انعقد أمس (الأحد) في الرياض، أن أكثر من 124 ألف أسرة استفادت من حلوله وخياراته السكنية من بداية العام الجاري حتى شهر يوليو الماضي، بينها 97,8 ألف أسرة سكنت منازلها، وتدشين مركز سكني الشامل في المدينة المنورة.
وأشار إلى استفادة الأسر السعودية من القرض العقاري المدعوم ليتجاوز 520 ألف قرض مدعوم، وانخفاض متوسط المدة الزمنية لاستكمال الأسر إجراءات الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يقدمها “سكني” إلى 3 أشهر من تسجيلهم حتى حصولهم على الخيار السكني وتوقيعهم للعقود ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية مُيسّرة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، عصام الغامدي، أن 53 ألف أسرة استفادت منذ مطلع العام من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما سجّل خيار البناء الذاتي استفادة 40 ألف أسرة، كما سجّلت منصة “سكني” 7.7 مليون زيارة، ونحو 57 ألف زيارة لمركز سكني الشامل في الرياض والخبر وجدة منذ يناير حتى يوليو الماضي. وفق “أخبار 24”.
وكشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة سعودية من القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2021، وتم دعم قروضهم بقيمة 29.6 مليار ريال، لافتاً إلى استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2021 من القروض العقارية المدُعومة والتي تجاوزت قيمتها 63 مليار ريال.