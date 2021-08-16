نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 70 % من مستفيدي ‏‏”سكني” وقّعوا عقودهم ‏النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل ‏
16/08/2021   6:00 م

70 % من مستفيدي ‏‏”سكني” وقّعوا عقودهم ‏النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل ‏

+ = -
521

أكد برنامج “سكني” أن 70 % من الأسر، التي استفادت من خيارات ‏‏”سكني” خلال 2021 استكملت كافة إجراءاتها ووقّعت عقودها ‏النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل في البرنامج.‏

وأعلن البرنامج خلال ملتقى “سكني” للربع الثاني 2021 الذي انعقد أمس (الأحد) في الرياض، أن أكثر من 124 ألف أسرة استفادت من حلوله وخياراته ‏السكنية من بداية العام الجاري حتى شهر يوليو الماضي، بينها 97,8 ألف ‏أسرة سكنت منازلها، وتدشين مركز سكني الشامل في المدينة المنورة.‏

وأشار إلى استفادة الأسر السعودية من القرض العقاري المدعوم ليتجاوز ‏‏520 ألف قرض مدعوم، وانخفاض متوسط المدة الزمنية لاستكمال الأسر ‏إجراءات الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يقدمها “سكني” إلى 3 أشهر من تسجيلهم حتى حصولهم على ‏الخيار السكني وتوقيعهم للعقود ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ‏مُيسّرة.‏

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، عصام ‏الغامدي، أن 53 ألف أسرة استفادت منذ مطلع العام من خيار القرض ‏العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما سجّل خيار البناء ‏الذاتي استفادة 40 ألف أسرة، كما سجّلت منصة “سكني” 7.7 مليون ‏زيارة، ونحو 57 ألف زيارة لمركز سكني الشامل في الرياض والخبر وجدة ‏منذ يناير حتى يوليو الماضي.‏ وفق “أخبار 24”.

وكشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ‏عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة سعودية من القرض العقاري المدعوم ‏منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2021، وتم دعم قروضهم ‏بقيمة 29.6 مليار ريال، لافتاً إلى استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد ‏في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2021 من القروض ‏العقارية المدُعومة والتي تجاوزت قيمتها 63 مليار ريال.‏

70 % من مستفيدي ‏‏”سكني” وقّعوا عقودهم ‏النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل ‏

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169121.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.