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أخبار محلية > تصنيف” شنغهاي”: جامعتان سعوديتان ضمن أفضل 150 ‏جامعة عالمية
16/08/2021   6:01 م

تصنيف” شنغهاي”: جامعتان سعوديتان ضمن أفضل 150 ‏جامعة عالمية

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حققت 6 جامعات سعودية إنجازاً وطنياً وتقدماً علمياً وأكاديمياً؛ ‏وفق أشهر مراكز التصنيفات العالمية (شنغهاي) لعام 2021م ‏مقارنةً بالعام الماضي الذي حققت فيه 4 جامعات سعودية ‏مراكز متقدمة في التصنيف‎.

وجاءت جامعتا الملك عبدالعزيز، والملك سعود ضمن أفضل ‏‏150 جامعة حول العالم، وفقاً للتصنيف بعدما حققت جامعة ‏الملك عبدالعزيز المرتبة الـ101 – 150 على مستوى العالم للمرة ‏الثانية على التوالي، فيما تقدم ترتيب جامعة الملك سعود عن ‏العام الماضي، الذي كان 251 – 200 لتصبح 101 – 150 بين ‏جامعات العالم‎.

ووضع التصنيف “شنغهاي” الجامعات الست ضمن أفضل ‏‏1000 جامعة عالمية، إذ حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم ‏والتقنية المرتبة من 201 إلى 300 للمرة الثانية على التوالي وجامعة ‏الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة من 401 إلى 500 للمرة ‏الثانية على التوالي، وحققت جامعتا الملك خالد والطائف المرتبة ‏من 801 إلى 900 عالمياً ولأول مرة‎.

ويُعرف تصنيف “شنغهاي” العالمي بالتصنيف الأكاديمي ‏لجامعات العالم (ARWU)‎، إذ يعتمد على أداء الجامعات في ‏البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، كفاءة ‏أعضاء هيئة التدريس، مخرجات البحث العلمي، وحجم ‏المؤسسة‎. وفق “أخبار 24”.

ويُعد تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية التي لها معايير ‏مؤشرات متنوعة حيث تعطي 30% من الدرجة لعدد الخريجين ‏والموظفين في الجامعة الحائزين على جائزة نوبل ووسام فيلدز، و20% على النشر في مجلتي الطبيعة والعلوم، كما يتم وزن الدرجة ‏للأكاديميين العاملين بدوام كامل خلال عملية التقييم‎.

تصنيف” شنغهاي”: جامعتان سعوديتان ضمن أفضل 150 ‏جامعة عالمية

أخبار محلية
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