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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” توضح المقصود بمصطلح “الدواء الجنيس”‏
16/08/2021   6:01 م

“الغذاء والدواء” توضح المقصود بمصطلح “الدواء الجنيس”‏

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في رسالة توعوية، معنى ‏مصطلح الدواء “الجنيس” والذي يحتوي على نفس التركيز ‏والتأثير للدواء المبتكر.‏

وقالت الهيئة بأن الدواء “الجنيس” هو الدواء المكافئ، والذي يتم تصنيعه كبديل ‏للدواء المبتكر، وهو مطابق ومتكافئ حيويًا مع الادوية المبتكرة ‏في المادة الفعالة والشكل الصيدلاني والتركيز ودواعي ‏الاستعمال.‏

وأبانت بأن الدواء المبتكر تبتكره الشركة بعد عمليات بحث ‏وتطوير، وتحتفظ الشركة بحقوق التسويق لفترة زمنية معينة (فترة الحماية القانونية)‏

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة الحماية القانونية، يسمح ‏للشركات بتصنيع الدواء المبتكر تحت أسماء تجارية مختلفة، ‏وهو ما يسمى بـ”الدواء الجنيس”.‏

"الغذاء والدواء" توضح المقصود بمصطلح "الدواء الجنيس"‏

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح المقصود بمصطلح “الدواء الجنيس”‏

أخبار محلية
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