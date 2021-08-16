“الغذاء والدواء” توضح المقصود بمصطلح “الدواء الجنيس”‏

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في رسالة توعوية، معنى مصطلح الدواء “الجنيس” والذي يحتوي على نفس التركيز والتأثير للدواء المبتكر.
وقالت الهيئة بأن الدواء “الجنيس” هو الدواء المكافئ، والذي يتم تصنيعه كبديل للدواء المبتكر، وهو مطابق ومتكافئ حيويًا مع الادوية المبتكرة في المادة الفعالة والشكل الصيدلاني والتركيز ودواعي الاستعمال.
وأبانت بأن الدواء المبتكر تبتكره الشركة بعد عمليات بحث وتطوير، وتحتفظ الشركة بحقوق التسويق لفترة زمنية معينة (فترة الحماية القانونية)
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة الحماية القانونية، يسمح للشركات بتصنيع الدواء المبتكر تحت أسماء تجارية مختلفة، وهو ما يسمى بـ”الدواء الجنيس”.
وفق “أخبار 24”.