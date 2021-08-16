‏”البنك المركزي” يحذر: هذه خطوات المحتالين لصفة “ساما” والاستيلاء على ‏حساباتكم

أوضح البنك المركزي “ساما” في رسالة تحذيرية، الخطوات التي ينتهجها المحتالون لانتحال صفته، بهدف خداع العملاء والاستيلاء على حساباتهم.
وأبان “المركزي” أن أول خطوات المحتال تبدأ بالاتصال الهاتفي أو النصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يعمل بالبنك المركزي، أو من خلال إنشاء مواقع إلكترونية مزورة تحمل اسم وشعار البنك المركزي.
وأشار إلى أن المحتالين يستخدمون برمجيات لإخفاء الأرقام الحقيقية المتصل منها، مع إظهار رقم البنك المركزي، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تهدف لإقناع الأفراد بصدقهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على البيانات السرية للعميل، بعد الادعاء بوجود مستحقات مالية للعميل لدى البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أنه يمكن معرفة عمليات الاحتيال، بمجرد السؤال عن هذه المعلومات، إذ إنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن بيانات حساباتهم ولا عن بطاقاتهم المصرفية وأرقامها السرية.
وفق “أخبار 24”.