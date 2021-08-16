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أخبار محلية > ‏”البنك المركزي” يحذر: هذه خطوات المحتالين لصفة “ساما” والاستيلاء على ‏حساباتكم
16/08/2021   6:03 م

‏”البنك المركزي” يحذر: هذه خطوات المحتالين لصفة “ساما” والاستيلاء على ‏حساباتكم

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أوضح البنك المركزي “ساما” في رسالة تحذيرية، الخطوات ‏التي ينتهجها المحتالون لانتحال صفته، بهدف خداع العملاء ‏والاستيلاء على حساباتهم.‏

وأبان “المركزي” أن أول خطوات المحتال تبدأ بالاتصال ‏الهاتفي أو النصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه ‏يعمل بالبنك المركزي، أو من خلال إنشاء مواقع إلكترونية مزورة ‏تحمل اسم وشعار البنك المركزي.‏

وأشار إلى أن المحتالين يستخدمون برمجيات لإخفاء الأرقام ‏الحقيقية المتصل منها، مع إظهار رقم البنك المركزي، لافتًا إلى أن ‏هذه الخطوات تهدف لإقناع الأفراد بصدقهم، وهو ما يمكنهم من ‏الحصول على البيانات السرية للعميل، بعد الادعاء بوجود ‏مستحقات مالية للعميل لدى البنك المركزي.‏

وأكد البنك المركزي أنه يمكن معرفة عمليات الاحتيال، بمجرد ‏السؤال عن هذه المعلومات، إذ إنه لا يطلب من العملاء ‏الإفصاح عن بيانات حساباتهم ولا عن بطاقاتهم المصرفية ‏وأرقامها السرية.‏

‏"البنك المركزي" يحذر: هذه خطوات المحتالين لانتحال صفة "ساما" والاستيلاء على ‏حساباتكم

وفق “أخبار 24”.

‏”البنك المركزي” يحذر: هذه خطوات المحتالين لصفة “ساما” والاستيلاء على ‏حساباتكم

أخبار محلية
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