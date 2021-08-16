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أخبار محلية > “التعليم الأهلي”: 53% من العاملين بالقطاع سعوديون.. ونطالب بتأجيل مبادرة التوطين بسبب كورونا
16/08/2021   11:59 م

“التعليم الأهلي”: 53% من العاملين بالقطاع سعوديون.. ونطالب بتأجيل مبادرة التوطين بسبب كورونا

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استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، عبد العزيز الفهد، جهود القطاع في توطين الوظائف.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن 53% من إجمالي العاملين في التعليم الأهلي من السعوديين، مشيرًا إلى أن جهود التوطين، وبالأخص ما يتعلق بالإناث، بدأت قبل 3 عقود من الزمن.

وطالب بتأجيل مبادرة التوطين في التعليم الأهلي للعام المقبل، وذلك بسبب تأثر القطاع بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تم تأجيل مبادرات التوطين بها تشهد في الوقت الحالي تعافيًا.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم الأهلي”: 53% من العاملين بالقطاع سعوديون.. ونطالب بتأجيل مبادرة التوطين بسبب كورونا

أخبار محلية
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