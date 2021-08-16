“التعليم الأهلي”: 53% من العاملين بالقطاع سعوديون.. ونطالب بتأجيل مبادرة التوطين بسبب كورونا

استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، عبد العزيز الفهد، جهود القطاع في توطين الوظائف.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن 53% من إجمالي العاملين في التعليم الأهلي من السعوديين، مشيرًا إلى أن جهود التوطين، وبالأخص ما يتعلق بالإناث، بدأت قبل 3 عقود من الزمن.
وطالب بتأجيل مبادرة التوطين في التعليم الأهلي للعام المقبل، وذلك بسبب تأثر القطاع بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تم تأجيل مبادرات التوطين بها تشهد في الوقت الحالي تعافيًا.
فيديو | رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي: 53٪ من القطاع سعوديين.. ومطالبات بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير #كورونا على قطاع التعليم الخاص#الراصد pic.twitter.com/lILyX2kpc9
— الراصد (@alraasd) August 16, 2021
وفق “أخبار 24”.