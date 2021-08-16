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أخبار محلية > نظير حقوق وأجور متأخرة للعاملين.. التسوية الودّية بالرياض تسترد 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ
16/08/2021   11:59 م

نظير حقوق وأجور متأخرة للعاملين.. التسوية الودّية بالرياض تسترد 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ

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استردت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي 1442هـ، حقوقًا وأجورًا متأخرة للعاملين، بمبلغ تجاوز الـ 58 مليون ريال.

يأتي ذلك بعد التوصل إلى حل ودي، والصلح بين أطراف النزاع من خلال جلسات التسوية الودية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، اليوم (الإثنين)، أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت خلال العام نفسه ما يقارب 20 ألف طلب للتسوية إلكترونياً عبر نظام “ودي” الإلكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.

وأهاب بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

نظير حقوق وأجور متأخرة للعاملين.. التسوية الودّية بالرياض تسترد 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ

أخبار محلية
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