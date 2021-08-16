بالفيديو.. رئيس منصة “عاين”: لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب حتى لو بنيت تحت إشراف صاحبها

أكد الرئيس التنفيذي لمنصة “عاين”، علي آل محسن، أنه لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب والمشاكل، حتى لو تم بناؤها تحت إشراف شخصي من صاحبها.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “سوالف بزنس” على “إذاعة ثمانية”، أنه لا يمكن الإشراف على كل شيء في عملية البناء.
وأشار إلى أنه من المستحيل أن يتعمد المطور العقاري الغش، ولكن مصدر ذلك هم الموردون والعمالة والمقاولون، مؤكدًا أن 2% فقط من الفلل السكنية بلا مشكلات كبيرة.
عن أهمية الفحص العقاري يقول علي آل محسن:
«لا يوجد أي فيلا سكنية تخلو من العيوب والمشاكل، حتى لو بُنيت تحت إشرافك الشخصي»#سوالف_بزنس مع الرئيس التنفيذي لمنصة «عاين»
للاستماع: https://t.co/5IIAtUQ6Dj
للمشاهدة: https://t.co/voZv3Lbc1w pic.twitter.com/OVIiap9LT1
— إذاعة ثمانية (@ThmanyahPodcast) August 16, 2021
مساكن مغشوشة؟ أم جهل بمعايير فحص المباني؟
مع الرئيس التنفيذي لمنصة «عاين» علي آل محسن في أحدث حلقات بودكاست #سوالف_بزنس
للاستماع: https://t.co/5IIAtUQ6Dj
للمشاهدة: https://t.co/voZv3Lbc1w pic.twitter.com/mXXRFPuNSq
— إذاعة ثمانية (@ThmanyahPodcast) August 16, 2021
وفق “أخبار 24”.