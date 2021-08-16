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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس منصة “عاين”: لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب حتى لو بنيت تحت إشراف صاحبها
16/08/2021   11:58 م

بالفيديو.. رئيس منصة “عاين”: لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب حتى لو بنيت تحت إشراف صاحبها

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أكد الرئيس التنفيذي لمنصة “عاين”، علي آل محسن، أنه لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب والمشاكل، حتى لو تم بناؤها تحت إشراف شخصي من صاحبها.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “سوالف بزنس” على “إذاعة ثمانية”، أنه لا يمكن الإشراف على كل شيء في عملية البناء.

وأشار إلى أنه من المستحيل أن يتعمد المطور العقاري الغش، ولكن مصدر ذلك هم الموردون والعمالة والمقاولون، مؤكدًا أن 2% فقط من الفلل السكنية بلا مشكلات كبيرة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس منصة “عاين”: لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب حتى لو بنيت تحت إشراف صاحبها

أخبار محلية
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