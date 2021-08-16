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أخبار محلية > 579 ألف جرعة خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 32.1 مليون.. و11.2 مليون شخص تلقوا جرعتين
16/08/2021   11:58 م

579 ألف جرعة خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 32.1 مليون.. و11.2 مليون شخص تلقوا جرعتين

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 32,150,423 جرعة، منها 20.8 مليون جرعة أولى، و11.2 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.53 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 579 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.

579 ألف جرعة خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 32.1 مليون.. و11.2 مليون شخص تلقوا جرعتين

أخبار محلية
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