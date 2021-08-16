بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح مفهوم وحكم “السعودة”.. وهذه الحالة خيانة للبلاد وولاة الأمر

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، مفهوم سعودة الوظائف وحكمها.
وقال خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن السعودة تتمثل في الاستعانة بالسعوديين في نسبة كبيرة من الوظائف، وتقسيم الشركات والجهات المعنية بالقرار إلى 3 نطاقات، أحمر وأصفر وأخضر، حسب التزامها بالسعودة.
وأوضح أن النطاق الأحمر يشمل المؤسسات المحرومة من أي مساعدة للدولة، وذلك لأن النسبة الأكبر من العاملين فيها أجانب، مؤكدًا أن ذلك يمثل عقوبة عادلة ورادعة.
وذكر أن السعودة تعد قرارًا حكيمًا يساعد البلاد على الاستغناء في المستقبل عن الاستعانة بالأجانب، مؤكدًا أن مصالح البلاد يجب أن تكون محصورة فيها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن السعودة تعتبر سلاحا ذا حدين، ففي حال استعمل كما تريده الدولة فإن الله يجزي المستجيب لهذا القرار كل خير، أما في حال تحايلت بعض الشركات على القرار من خلال إعطاء بعض السعوديين رواتب دون عمل للوفاء بالنسبة المقررة، فإن هذا النمط من السعودة يترتب عليه خيانة للبلاد وولاة الأمر.
الشيخ عبدالله المنيع يُجيب على..
مفهوم وحكم السعودة؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/BeRN78JX2E
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 16, 2021