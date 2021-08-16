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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيبة تحذر من أخذ المسكنات 3 أيام متتالية.. وتؤكد: “الكي” يقتل الألم ولا يعالج المرض
17/08/2021   12:01 ص

بالفيديو.. طبيبة تحذر من أخذ المسكنات 3 أيام متتالية.. وتؤكد: “الكي” يقتل الألم ولا يعالج المرض

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حذرت طبيبة الأسرة الدكتورة لمياء البراهيم، من تناول المسكنات لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبيب.

وأوضحت خلال لقائها على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أنه إذا كان لدى الشخص مشكلة صحية تتطلب أخذ مسكنات لمدة 3 أيام، فهذا يدل أن هناك مشكلة في الجسم، مبينة أن الألم استشعار طبيعي من الجسم يخبر الشخص بوجود مشكلة عضوية.

وأشارت إلى أن هناك بدائل للمسكنات من الموروثات الشعبية، منها استخدام الكي لعلاج المسكنات، لافتة إلى أن الكي يقتل الألم، ولكنه لا يعالج المرض، وكذلك يسبب مشاكل أخرى. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طبيبة تحذر من أخذ المسكنات 3 أيام متتالية.. وتؤكد: “الكي” يقتل الألم ولا يعالج المرض

أخبار محلية
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