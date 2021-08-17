احذر.. هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون

كشف أطباء وباحثون عن 7 علامات قد تشير إلى إصابة الإنسان بسرطان القولون والمستقيم، مطالبين بإجراء فحوصات مبكرة حال الشعور بأي عرض منها.
وأوضح الأطباء، وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان، أن أعراض سرطان القولون والمستقيم تتشابه مع أعراض الأمراض الأخرى، مثل البواسير ومتلازمة القولون العصبي والتهاب الأمعاء، لافتين إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يجعل علاجه أسهل ويتم السيطرة عليه مبكرا.
ولفت الأطباء بحسب “سكاي نيوز” إلى أن سرطان القولون والمستقيم لا يسبب أعراضا حتى ينمو؛ ما يجعل ضرورة إجراء فحصوات دورية أمر هام، خاصة لمن بلغ 50 عاما، مشيرين إلى أن العلامات السبع تتلخص في الآتي:
– نزول دَم في البراز، ما قد يجعله يبدو بنيا داكنا أو أسود.
– عدم هدوء حركة الأمعاء خاصة بعد الخروج من الحمام.
– نزيف في المستقيم مع دَم أحمر فاتح.
– ضيق في منطقة البطن، مع مغص وانتفاخات غازية وآلام.
– حدوث تغير في عادات التخلص من الفضلات، مثل الإسهال أو الإمساك أو البراز الرفيع الذي يستمر لبضعة أيام. وفق “أخبار 24”.
– الشعور بضعف وإجهاد عام.
– فقدان الوزن دون سبب ظاهر.