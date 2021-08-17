“التدريب التقني”: برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تقديمها برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لتأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من وظائف قطاع التشغيل والصيانة، بالتنسيق مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
وأوضحت المؤسسة، أنها دربت العديد من الكوادر الوطنية في مجالات إدارة المرافق والخدمات العامة في قطاع التشغيل والصيانة، بهدف تأهيلهم وتدريبهم وتطوير أدائهم وتمكينهم من فرص العمل ودعم تحقيق مستهدفات توطين القطاع، واستقرار واستمرار المواطنين في وظائف القطاع.
وتقدم الجهات الشريكة في المبادرة وهي: وزارتا “الموارد البشرية”، و”المالية”، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، و”هدف”، و”مؤسسة التدريب التقني”، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عددا من المحفزات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة المستهدفة في برنامج التوطين. وفق “أخبار 24”.
كما تنفذ الجهات الشريكة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع، بهدف توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل في القطاع.