“سكني”: البناء متواصل في 72 مشروعاً لتوفير 100 ألف وحدة سكنية

أكد برنامج سكني استمرار أعمال البناء في 72 مشروعا، توفر 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بمختلف مناطق المملكة، كاشفا عن إصدار 524 ألف شهادة تصرفات عقارية.
وأوضح البرنامج في تقريره لشهر أغسطس، أبرز إنجازاته حتى نهاية يوليو 2021، وسلط الضوء على مجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة.
وأشار التقرير إلى استفادة 12640 أسرة خلال شهر يوليو، بينهم 9926 أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول.
وأوضح “سكني” أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يوليو الماضي 524,4 ألف شهادة.
واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضاً، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج “سكني”.
وتضمن تقرير “سكني” استفادة أكثر من 124 ألف أسرة، بينها 97,8 ألف أسرة سكنت منازلها منذُ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو، منها 53 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و40 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي لمن يملكون أرضاً، و13 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، و17 ألفاً استفادوا من الأراضي السكنية.
وفق “أخبار 24”.