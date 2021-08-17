رداً على الطائي.. اتحاد الكرة يوضح تسلسل الإجراءات النظامية في أزمة المدرب محمد الكوكي

ردت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على بيان نادي الطائي، بشأن أزمة مدرب فريقها الأول محمد الكوكي، وما صدر من تصريحات إعلامية من قبل مسؤولي النادي.
وأكدت اللجنة الفنية، في بيان لها، ترحيبها بكافة الاستفسارات والملاحظات الواردة من الأندية والسعي لتذليل كافة الإجراءات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح التي وضعت لتنظيم آلية العمل ومجاراة الاتحادات المتقدمة كرويًا.
وأوضحت اللجنة: “تم العمل على آلية عمل المدربين في الأندية اعتبارًا من الموسم الرياضي 2019 – 2020 وتم استثناء العقود التدريبية المبرمة قبل تاريخ التعميم (18/12/1440) الموافق (20/8/2019) وهو التعميم الذي يتم إرساله بصورة دورية إلى جميع أندية المملكة بمختلف الدرجات قبل انطلاق الموسم.
وتابعت اللجنة: “إضافة لإرسال التعميم سنويًا، تم التواصل هاتفيًا مع الأندية الصاعدة هذا الموسم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ممن لا تنطبق على مدربيهم شروط العمل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتذكيرهم بالتعميم فور صعودهم”.
وأضافت: “وفيما يخص مدربي القادسية وأبها تم معادلة خبراتهما من قبل اللجنة المعنية في الاتحاد السعودي كما هو معمول به في المواسم الماضية، على أن يتم الرفع في المواسم التالية للجهة المعنية في الاتحاد الآسيوي مع التأكيد على الأندية بذلك عند طلبها معادلة خبرات مدرب، وبناء على ذلك تم رفع ملف معادلة المدرب محمد الكوكي للاتحاد الآسيوي بناء على طلب نادي الطائي، ثم وصل رد الاتحاد الآسيوي بمعادلة كفاءة وخبرات المدرب لمستوى شهادة التدريب A الآسيوية”.
وأشارت اللجنة الفنية: “في تاريخ 1/7/2021 تقدمت إدارة نادي الطائي بطلب معادلة خبرات المدرب محمد الكوكي، وبعد مراجعة المرفقات مع المدرب تم التواصل معه هاتفيًا بتاريخ 5/7/2021 من مقر إقامته في تونس الشقيقة وإجراء التعديلات اللازمة لدعم طلبه، وفي تاريخ 12/7/2021 تلقى الاتحاد السعودي الرد من نادي الطائي برفع النموذج بعد التعديلات المطلوبة”.
وواصلت: “تمت دراسة الملف والتأكد من صحة ما ورد في النموذج بعد التواصل مع الجهات التي حصل منها المدرب على الشهادات كإجراء روتيني للمعادلة، حيث تم الرفع إلى الإدارة الفنية في الاتحاد الآسيوي بعد اكتمال الردود من الجهات التي منحت المدرب الشهادة، فيما تلقت اللجنة الفنية الرد من الاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين 16/8/2021 برفض المعادلة إلى PRO ومنحة A الآسيوية”.
وذكرت اللجنة: “أورد الأشقاء في نادي الطائي بالبيان الإعلامي أنه لم تُعقد أي دورة PRO خلال هذه الفترة في السعودية، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة الفنية أنه في حال تم إقامة الدورة في الفترة السابقة فإن الشروط لا تنطبق على المدرب محمد الكوكي بسبب أن مؤهله التدريبي السابق هو (A الإفريقية) ولا يتم قبولها في نظام التعليم بالاتحاد الآسيوي، وحيث إنه تم معادلة شهادته التدريبية إلى A الآسيوية يستطيع الآن الالتحاق في أقرب دورة تدريبية PRO”.
وقالت اللجنة: “أورد النادي في بيانه أنه استفسر من اللجنة الفنية (Technical Committee) في الاتحاد الآسيوي بشأن ورود معاملة المعادلة، وأن الاتحاد الآسيوي نفى وصول أي معاملة تخص المدرب محمد الكوكي، وعليه تؤكد اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي أن اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لا تعتبر اللجنة المعنية بمعادلة الخبرات التدريبية والتي هي من اختصاص الإدارة الفنية (Technical Division)”.
وأكدت اللجنة الفنية إيمانها التام بتفهم إدارة نادي الطائي وتعاونها لتطبيق الأنظمة حرصًا على الارتقاء بمنظومة كرة القدم السعودية، من خلال تنفيذ أعلى معايير الاحتراف المطبقة في الدوريات العالمية.
وبناء على ما سبق فإن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستكتفي بهذا الرد، ولن يصدر عنها أي تعقيب آخر في هذا الصدد، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على التعاون مع كافة الأندية لتذليل أي عقبات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.
وفق “أخبار 24”.