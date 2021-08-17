أحمد حجازي: موسمنا في الدوري بدأ بالفوز على الرائد.. والأولوية دائما للاتحاد

علق محترف فريق الاتحاد، اللاعب المصري أحمد حجازي، على فوز فريقه، أمام الرائد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية بدوري المحترفين.
وقال أحمد حجازي في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله على الفوز المهم كونه أمام جماهيرنا بعد عودتهم.. الموسم بدأ لنا من مباراة اليوم بالفوز وبحضور جماهيرنا.. وأشكر جماهير الاتحاد على استقبالهم لي في الملعب”.
وتابع المدافع المصري: “لم أحصل على راحة بعد خوض أولمبياد طوكيو لأن الأولوية لنادي الاتحاد.. وسأقدم أي شيء لهم”.
وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (7) من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أحمد حجازي ثاني أهداف الفريق في الدقيقة (15)، واختتم الأهداف رومارينهو في الدقيقة (42). وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة أصبح فريق الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين بـ3 نقاط، فيما أصبح الرائد في المركز السابع بـ 3 نقاط أيضًا.