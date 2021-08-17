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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يقيم حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين
17/08/2021   2:07 م

اتحاد الكرة يقيم حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين

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يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا باللجنة الفنية، غدًا الثلاثاء، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين الرياضيين السابقين 2019-2020 و2020-2021.

وتأتي هذه الخطوة من اللجنة الفنية دعمًا منها لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، وتقديرًا للمنجزين سنويًا في المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.

وأوضحت اللجنة في تعميمها الصادر في أغسطس 2019 أن جميع المدربين بكافة تخصصاتهم الفنية مؤهلين للتكريم سواءً كان الجهاز الفني بقيادة غير وطنية أو كان وطنيا بالكامل. وفق “أخبار 24”.

وكانت اللجنة الفنية حددت 3 معايير لاختيار المدربين الوطنيين المنجزين وهي:

– الصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.

– تحقيق إحدى بطولات الموسم.

– تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.

وكان من المقرر أن يقام حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسم الرياضي 2019-2020 قبل أن يتم تأجيله بسبب جائحة كورونا، حيث فضّلت اللجنة الفنية أن يكون التكريم حضوريًا وليس عن بعد، تقديرًا لما قدموه في الموسمين الماضيين.

اتحاد الكرة يقيم حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين

اخبار رياضية
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