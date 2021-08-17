بعد ترحيب اللاعب.. مفاوضات بين الشباب وبراجا لعودة “مارتينيز”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن أن محترف فريق الشباب السابق، اللاعب البرتغالي، فابيو مارتينيز، رحب بالعودة إلى المملكة لتمثيل الشباب من جديد.
وقالت المصادر، وفقا لـ”جول” إن عودة الجناح البرتغالي للفريق ليست صعبة، وإن نادي براجا لا يُمانع أبدًا في الأمر، بل وحدد مبلغًا لبيع المدة المتبقية في عقد اللاعب الممتد حتى صيف 2023.
وأشارت المصادر، إلى أن الشباب بدأ المفاوضات مع براجا لاستعادة اللاعب، في ظل تلقي اللاعب عدة عروض من أندية عربية، ولكن اللاعب يمنح الأولوية لفريق المملكة وما زال ينتظر ما ستُسفر عنه المفاوضات بين الناديين.
وأضافت المصادر، أن هناك عقبة تمنع التوصل لاتفاق، تتمثل في رفض الشباب المبلغ الذي عرضه براجا للتخلي عن اللاعب، وأرسل عرضًا بقيمة أقل من المطلوب، وأن نقطة الخلاف الأهم هي حول نظام دفع مبلغ الانتقال.