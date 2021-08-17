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أخبار المناطق > العثور على بقايا بشرية في عجلات طائرة أمريكية غادرت أفغانستان
17/08/2021   7:15 م

العثور على بقايا بشرية في عجلات طائرة أمريكية غادرت أفغانستان

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ذكرت مصادر أنه تم العثور على بقايا بشرية على عجلات طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية غادرت مطار كابل، أمس (الإثنين).

وقالت المصادر وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، إنه أثناء مغادرة الطائرة مطار كابل توقف جهاز سحب العجلات بشكل مفاجئ، حيث أعلن طاقم الطائرة حالة الطوارئ.

وأضافت أنه بعد هبوط الطائرة في موقع آخر، عثر أفراد الطاقم على بقايا بشرية في العجلات.

ولم تشر المصادر إلى أن الطائرة هي نفسها التي تم تداول مقطع فيديو لها وظهر فيه مواطنان أفغان يسقطان منها أثناء إقلاعها بعد أن حاولا التشبث بعجلات الطائرة. وفق “أخبار 24”.

العثور على بقايا بشرية في عجلات طائرة أمريكية غادرت أفغانستان

أخبار المناطق
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