“أمانة جدة” تغلق نفق وجسر الأمير ماجد لتركيب جسر المشاة الجديد

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الجنوب، وجسر الأمير ماجد مع شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز باتجاه الشمال والجنوب، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور.
وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيكون ابتداءً من الساعة 11 مساءً من يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الـ2 ظهراً من يوم الجمعة التالي، وذلك لتنفيذ مشروع جسر مشاة بطريق الأمير ماجد بجوار مكتبة جرير.
ونشرت الأمانة صورة توضيحية بينت فيها الطرق البديلة التي يمكن استخدامها، طوال مدة الإغلاق، وهي طريق الأمير متعب، وطريق الأمير فهد، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.
وفق “أخبار 24”.