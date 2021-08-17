تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة في الدول المعلّق القدوم منها حتى 30 سبتمبر

بدأت المديرية العامة للجوازات، تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة، آلياً وبدون مقابل، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 30/ 9/ 2021م، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت “الجوازات”، أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة “كورونا”، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول، التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021م.
ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021م.