بالصور.. إطلاق مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر عالميا في دبي

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية- الأكبر عالميا في موقع واحد.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن هذه المرحلة تمثل إنتاج 300 ميجا بما يكفي لـ90 ألف منزل، لافتا إلى أن الهدف من المشروع الضخم هو إنتاج 5000 ميجا قبل عام 2030.
وأشار إلى أن الطاقة النظيفة في دبي ستشكل 13% قبل نهاية العام، وأن الهدف الوصول إلى نسبة 75% قبل عام 2050. وفق “أخبار 24”.
وقال إن دبي تملك نموذجا جديدا لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم استقطاب 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لإنتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي، مضيفا: “الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائما أجمل وأعظم”.
أطلقنا بحمدالله إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالميا في موقع واحد- المرحلة تمثل 300 ميجا تكفي ل90 ألف منزل ..وهدفنا من المشروع الضخم 5000 ميجا قبل 2030 بإذن الله .. الطاقة النظيفة في دبي ستشكل 13٪ قبل نهاية العام وهدفنا 75٪ قبل 2050 ونمضي وفق خطتنا بنجاح.. pic.twitter.com/ms5ESLux60
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 17, 2021
لدينا نموذج جديد لانتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لانتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي .. ونقول لهم : الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائما أجمل وأعظم .. pic.twitter.com/s4bhEGP6FX
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 17, 2021