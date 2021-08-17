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أخبار محلية > بالصور.. إطلاق مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر عالميا في دبي
17/08/2021   7:15 م

بالصور.. إطلاق مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر عالميا في دبي

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أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية- الأكبر عالميا في موقع واحد.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن هذه المرحلة تمثل إنتاج 300 ميجا بما يكفي لـ90 ألف منزل، لافتا إلى أن الهدف من المشروع الضخم هو إنتاج 5000 ميجا قبل عام 2030.

وأشار إلى أن الطاقة النظيفة في دبي ستشكل 13% قبل نهاية العام، وأن الهدف الوصول إلى نسبة 75% قبل عام 2050. وفق “أخبار 24”.

وقال إن دبي تملك نموذجا جديدا لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم استقطاب 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لإنتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي، مضيفا: “الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائما أجمل وأعظم”.

بالصور.. إطلاق مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر عالميا في دبي

أخبار محلية
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