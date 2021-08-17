الشباب يعلن إصابة محترفه “باولينهو” ويكشف مدة غيابه عن الملاعب

أعلن نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، إصابة محترفه البرازيلي باولو لوكاس دي باولا (باولينهو)، والذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال النادي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة المحترف البرازيلي باولينهو، بإجهاد في العضلة، وسيحتاج اللاعب على أثرها إلى راحة لمدة أسبوعين.
وكان الشباب أعلن تعاقده رسميا مع البرازيلي باولو لوكاس دي باولا، لمدة 4 مواسم، خلال الانتقالات الصيفية، قادما من فريق باوفيستا البرتغالي.
▫️ إجهاد العضلة يغيب “باولينهو” #الشباب pic.twitter.com/li1xjhCKX4
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 17, 2021
وفق “أخبار 24”.