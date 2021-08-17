إعلامي يُحذر إدارة الأهلي من حكم مواجهة الحزم في الدوري

وجه الإعلامي الرياضي محمد الثقفي، رسالة إلى إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، بسبب حكام مباريات فريقه المقبلة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت مصادر صحفية، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسندت إدارة مباراة الأهلي ضد الحزم المقبلة في دوري المحترفين، للحكم محمد آل إسماعيل.
وقال “الثقفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حكم مواجهة الأهلي القادمة ضد الحزم تسبب في وقتٍ سابق في مواجهة العين بخسارة الفريق، وذلك بعدم احتسابه جزائية واضحة فاضحة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع “الثقفي”: “وأيضًا احتسابه لأربع دقائق وقت بدل ضائع مع أنه خلال الشوط الثاني توقفت المباراة مرتين لأكثر من دقيقتين”، مختتمًا برسالة خاصة إلى مجلس الإدارة: “إدارة الأهلي: لا يضيّع مجهودكم حكام”.
حكم مواجهة #الاهلي القادمة ضد #الحزم تسبب في وقتٍ سابق في مواجهة العين بخسارة الفريق ، وذلك بعدم احتسابه جزائية واضحة فاضحة ، وأيضاً احتسابه لأربع دقائق وقت بدل ضائع مع أنه خلال الشوط الثاني توقفت المباراة مرتين لأكثر من دقيقتين ..
إدارة #الاهلي : لا يضيّع مجهودكم حكام
— محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) August 17, 2021