مشرف برنامج “مسارات” يوضح كيفية اختيار الطلاب لأنماط الدراسة

أوضح المشرف العام على برنامج “مسارات” بوزارة التعليم، الدكتور إبراهيم الحميدان، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأمور المتعلقة بالبرنامج، مؤكدًا أنه يهدف لتأهيل الطلاب للجامعة وسوق العمل، بعيدًا عن الأنماط المستمرة منذ سنوات طويلة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن التخصص إلى “أدبي” و”علمي” كان مفيدا في بعض المراحل، لكن من الصعب الاستمرار على هذه الأنماط في المرحلة الحالية.
وذكر أن المسارات الدراسية يجب أن تتماشى مع التغيرات التي تمر بالعالم واحتياجات سوق العمل ورؤية 2030، مشيرًا إلى أن التنوع في المسارات الأكاديمية يساعد الطلاب في تحقيق أحلامهم بشكل مبكر. وفق “أخبار 24”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الطالب هو من سيختار مساره، ذكر أن الطالب سيخضع خلال السنة الدراسية الأولى لمجموعة من المعايير، بينها قياسات للاتجاهات والميول، كما تشمل توصيات من المعلمين وأولياء الأمور والموجه الطلابي، بالإضافة إلى التحصيل المعرفي للطالب.
#نشرة_الرابعة | المشرف العام على نظام #مسارات : النظام يهدف لتأهيل الطلاب للجامعة وسوق العمل pic.twitter.com/s8Q8IAtOde
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 17, 2021