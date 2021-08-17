بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي باشرها وأُلقي القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت عمليات القبض التي قام بها الأمن العام:
القبض على 3 مقيمين، اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا منزل أحد المقيمين وسرقوا مبلغاً مالياً ومتعلقات شخصية، كما قبض على 6 مواطنين تعرضوا لامرأة داخل مركبتها خلال سيرها في مدينة الرياض وصدم أحدهم مركبتها، وهرب من الموقع.
كما قُبض على 3 مواطنين و4 مخالفين من الجنسية التشادية، ارتكبوا 20 جريمة سطو على المنازل وسرقوا ما تُقدر قيمته 530 ألف ريال، كما أُطيح بمقيمين يمنيين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وحولاها لخارج المملكة، وضُبط معهما 91 ألف ريال.
وقبضت الجهات الأمنية على 3 إثيوبيين سلبوا أموالا ومقتنيات شخصية من العمالة الوافدة، بما قيمته 73 ألف ريال، كما أوقفت 4 مقيمين عرب جمعوا مبالغ مالية من مخالفين لنظام العمل، وحولوها لخارج المملكة، وضُبط بحوزتهم 349 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
كما أطاحت بمواطن ارتكب جريمـة تحرش وقام بسرقة مركبة تحت تهديد السلـاح الأبيض والتسبب في حـادث مروري، كما تمكنت من القبض على 8 مقيمين نيجيريين وواحد بنجلاديشي ارتكبوا 37 جريمة، تمثلت في سرقة الكيابل وبيعها في محل سكراب بقيمة 300 ألف ريال.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/AErStXms2m
— الأمن العام (@security_gov) August 17, 2021