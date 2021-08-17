بعد إعاقتها جسديا.. مواطنة تصبح فنانة تشكيلية وتؤكد قدرة ذوي الإعاقة على الإبداع

تمكنت فنانة تشكيلية في حائل من العودة إلى ممارسة هوايتها في الرسم بعد أن فقدت بصرها ودخلت في غيبوبة لمدة عام.
وأوضحت عهد الشمري، في لقاءٍ لها مع قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أنها زاولت الرسم منذ عامين، مشيرةً إلى أن عودتها تثبت قدرة ذوي الإعاقة على الإبداع في كل المجالات.
وكانت الشمري أصيبت بغيبوبة كاملة بعد إصابتها بالتهاب النخاع والعصب البصري، الأمر الذي نتج عنه إعاقة جسدية وفقدان للبصر استمرا لمدة عام. وفق “أخبار 24”.
فيديو | في قصة ملهمة .. “عهد الشمري” بلا بصر لمدة سنة بعد إصابتها بالتهاب النخاع والعصب البصري #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UfbAiVyRtO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2021