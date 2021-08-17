مدني رحيمي يدخل العناية المركزة

طالب الإعلامي الرياضي سامي القرشي بالدعاء لزميله المحلل التلفزيوني ولاعب نادي الاتحاد السابق، مدني رحيمي، بعد دخوله العناية المركزة إثر وعكة صحية.
وكتب القرشي عبر حسابه على “تويتر: “الزميل مدني رحيمي في العناية المركزة ،الدعاء لاخيكم ، اللهم شفاء لا يغادر سقم ، اللهم فرج عليه والبسه ثوب الصحة والعافية”.
كما قال الإعلامي الرياض محمد أبوهداية: “الدكتور مدني رحيمي في العناية المركزة.. لا تبخلوا عليه بالدعاء..اللهم شافه وعافه وارفع عنه”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن رحيمي قد تعرض لأزمة صحية في وقت سابق بعد إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله لأحد المستشفيات بجدة، وخرج عقب استقرار حالته، لكنه عاد مجددًا لدخول العناية المركزة وفقًا لما أعلن زميله سامي القرشي.
الزميل مدني رحيمي
في العناية المركزة
الدعاء لاخيكم
اللهم شفاء لا يغادر سقم
اللهم فرج عليه والبسه ثوب الصحة والعافية
— سامي القرشي (@samialqorashi) August 17, 2021