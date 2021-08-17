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اخبار رياضية > الشمراني يعلق على أنباء انتقال حمدالله لصفوف الاتحاد
17/08/2021   11:10 م

الشمراني يعلق على أنباء انتقال حمدالله لصفوف الاتحاد

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علق الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله من الانتقال لنادي الاتحاد.

وكتب الشمراني عبر حسابه على “تويتر”: “‏إن صحت الأخبار وانتقل حمد الله لـ( الاتحاد) مع أنني استبعد ذلك فماهي غريبة في ظل مايربط ( الأصفرين) من علاقات تاريخية”.

يذكر أن شقيق  المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، أثار الجدل بخصوص مستقبل شقيقه بعدما أكد خوضه تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

الشمراني يعلق على أنباء انتقال حمدالله لصفوف الاتحاد

اخبار رياضية
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