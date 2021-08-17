الشمراني يعلق على أنباء انتقال حمدالله لصفوف الاتحاد

علق الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله من الانتقال لنادي الاتحاد.
وكتب الشمراني عبر حسابه على “تويتر”: “إن صحت الأخبار وانتقل حمد الله لـ( الاتحاد) مع أنني استبعد ذلك فماهي غريبة في ظل مايربط ( الأصفرين) من علاقات تاريخية”.
يذكر أن شقيق المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، أثار الجدل بخصوص مستقبل شقيقه بعدما أكد خوضه تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.
ان صحت الاخبار وانتقل حمد الله لـ( الاتحاد) مع انني استبعد ذلك فماهي غريبة في ظل مايربط ( الاصفرين) من علاقات تاريخية.#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/aReeafeoVo
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) August 17, 2021
وفق “أخبار 24”.