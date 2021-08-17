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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تصدير التمور لأوروبا.. ويؤكد: مردوده أكبر من أي قطاع تجاري آخر
17/08/2021   11:11 م

بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تصدير التمور لأوروبا.. ويؤكد: مردوده أكبر من أي قطاع تجاري آخر

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استعرض عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بعنيزة والمصدر للتمور، يوسف الدخيل، تفاصيل تجربته مع تصدير التمور لأوروبا.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن المملكة تمتلك أفضل أنواع التمور في العالم، كما أنها تتسم أيضًا بالتنوع.

وأوضح أنهم عندما حاولوا إطعام الأطفال في المرحلة الابتدائية بهولندا، وصفوها بأنها “شوكولاته عربية”، مشيرًا إلى إشادة الأوروبيين بسهولة بلع تمور المملكة. وفق “أخبار 24”.

وذكر أنه حال تم الاستثمار في فتح أسواق للتمور في أوروبا، سيكون هناك مردود اقتصادي أكبر من أي قطاع تجاري آخر.

بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تصدير التمور لأوروبا.. ويؤكد: مردوده أكبر من أي قطاع تجاري آخر

أخبار محلية
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