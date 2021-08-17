بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تصدير التمور لأوروبا.. ويؤكد: مردوده أكبر من أي قطاع تجاري آخر

استعرض عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بعنيزة والمصدر للتمور، يوسف الدخيل، تفاصيل تجربته مع تصدير التمور لأوروبا.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن المملكة تمتلك أفضل أنواع التمور في العالم، كما أنها تتسم أيضًا بالتنوع.
وأوضح أنهم عندما حاولوا إطعام الأطفال في المرحلة الابتدائية بهولندا، وصفوها بأنها “شوكولاته عربية”، مشيرًا إلى إشادة الأوروبيين بسهولة بلع تمور المملكة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه حال تم الاستثمار في فتح أسواق للتمور في أوروبا، سيكون هناك مردود اقتصادي أكبر من أي قطاع تجاري آخر.
فيديو | بماذا وصف الأوروبيون تمور #القصيم.. يوسف الدخيّل يحكي تجربته في التصدير لأوروبا ويقول: إذا تم الاستثمار في سوق التمور للخارج سيكون مردوده أعلى من أي قطاع آخر#الراصد pic.twitter.com/1AFk4GYpUM
— الراصد (@alraasd) August 17, 2021