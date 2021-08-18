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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: رؤية نجم “المرزم” هذه الأيام دليل على نهاية الليالي الحارة
18/08/2021   7:48 م

بالفيديو.. الزعاق: رؤية نجم “المرزم” هذه الأيام دليل على نهاية الليالي الحارة

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأربعاء)، أنه إذا شوهد نجم المرزم بالعين المجردة قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية، فهذا دليل على نهاية الليالي الحارة.

وأضاف أن نجم المرزم يُرى بوضوح بالجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس خلال هذه الأيام، مبينًا أنه أحد النجوم التي يستدل بها رواد الفضاء لمعرفة مواقعهم، كما أنه أحد 4 نجوم اهتم بها العرب، سواء الزراع أو البحارة أو البادية، أحدها لمعرفة الجهات و3 منها لمعرفة المواسم.

وأشار إلى أن نجم الجدي لمعرفة الشمال وهو أساس الجهات، ونجم المرزم لمعرفة شدة القيظ، لافتًا إلى أن نجم سهيل لمعرفة نهاية القيظ، ونجم الثريا لمعرفة بداية البرد وبداية الحر عن طريق اقترانها بالثريا. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: رؤية نجم “المرزم” هذه الأيام دليل على نهاية الليالي الحارة

أخبار محلية
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