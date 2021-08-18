بالفيديو.. كفيفة يسلم على يدها 6 أشخاص وشقيقها الكفيف يجذب الأنظار بتلاوته الجميلة

لاقت مواهب وقدرات كفيفة وشقيقها الكفيف رواجاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكّنت “منيرة” عبر استخدام التقنية من التواصل مع 6 أشخاص أسلموا على يدها، بينما جذب شقيقها “سلطان” الأنظار بتلاوته العذبة بعد تداول عدة مقاطع له.
وظهر الشقيقان في تقريرٍ تليفزيوني بثته قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، حيث ظهرت “منيرة” أثناء تحضير وتجهيز الطعام بالمطبخ، في محاولة منها للرد على من يتساءل عن قدرة المكفوفات على القيام بالأعمال المنزلية.
فيما ظهر “سلطان” أثناء تلاوته آيات من سورة “فصلت” بصوت يأخذ القلوب، كما ظهر أثناء إجابته عن أسئلة تتعلق بمعاني كلمات القرآن المتشابهة في شكلها المختلفة في معناها. وفق “أخبار 24”.
فيديو | فقدا البصر ولم يفقدا البصيرة.. “منيرة” أسلم على يدها 6 أشخاص و “سلطان” جذب الأنظار بتلاوته الجميلة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qfm7H976ep
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2021