كشفت دراسات أجراها مركز شؤون الأسرة، اليوم (الأربعاء)، أن أفراد الأسرة السعودية ينفقون 50% أكثر عند استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء.
وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن 50.2 من المستهلكين لم يشاركوا تجاربهم عن المنتجات عبر مواقع التواصل، فيما قامت 33.4% من الأسر بالشراء من المواقع الإلكترونية دون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة، حيث يتقدّم 43.1% من المستهلكين بشكوى عن منتج أو خدمة لم تعجبهم.
وأكّد محلل اقتصادي، في مداخلة له مع برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الكثير من الأسر السعودية لا تعرف كيفية استخدام البطاقة الائتمانية، ويتجاوزون الحد الائتماني وتتحول نفقاتهم إلى ديون يصعب سدادها. وفق “أخبار 24”.
كما أشار إلى نمو التجارة الإلكترونية في المملكة والخليج بنسبة 200% بسبب الجائحة، ما دفع المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم وطلب الخدمات عبر الإنترنت، ما أدّى لتفاقم مشكلة الديون الائتمانية بسبب عدم الإلمام بكيفية استخدام البطاقات.
فيديو | محلل اقتصادي لـ #نشرة_النهار: الكثير من الناس لا يعرفون كيفية استخدام البطاقة الائتمانية.. ويتجاوزون الحد الائتماني وتتحول إلى ديون يصعب سدادها #الإخبارية pic.twitter.com/hz1wmXvtrc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2021