4 مراحل لتطور الجواز الصحي في “توكلنا”.. وقريباً تفعيله دولياً واعتماده وثيقة سفر رسمية

دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في 7 يناير من العام الحالي “الجواز الصحي”، بهدف تأكيد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا.
وفي 12 مايو الماضي تم إطلاق المرحلة الثانية من الجواز الصحي من خلال نسخة محدثة تشمل: عرض تقرير فحص PCR، وبوليصة تأمين السفر لمخاطر كورونا، وإتاحة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة، وربط الجواز بأنظمة الحدود، وتمكين تطبيق توكلنا في أكثر من 75 دولة، إضافة إلى إتاحة التحقق من أهلية المسافر الصحية عند إصدار بطاقة صعود الطائرة.
وتتضمن المرحلة الثالثة التكامل مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا”، لعرض متطلبات السفر، إضافة إلى التكامل مع تطبيق “iata travel pass”.
وأوضحت “سدايا” أنها تطمح من خلال المرحلة الرابعة لتطوير الجواز الصحي إلى التعميم بتفعيل الجواز دوليا واعتماده وثيقة رسمية لإثبات بينات جرعات لقاح كورونا.
ويهدف الجواز الصحي إلى تسهيل إجراءات السفر، وأتمتة إجراءات التحقق من أهلية المسافر الصحية، إضافة إلى تحسين تجربة السفر.
وفق “أخبار 24”.