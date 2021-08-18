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اخبار رياضية > رد رسمي من النصر بشأن طلب “حمدالله” الانتقال للاتحاد.. ويهدد بهذا الإجراء
18/08/2021   7:47 م

رد رسمي من النصر بشأن طلب “حمدالله” الانتقال للاتحاد.. ويهدد بهذا الإجراء

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كشف مدير إدارة الإعلام بنادي النصر، وليد المهيدب حقيقة طلب محترف الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله الانتقال لنادي الاتحاد.

وكتب المهيدب عبر حسابه على “تويتر”: “لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية.. ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي”.

وأضاف: “النصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية”. وفق “أخبار 24”.

وكانت بعض التقارير قد أكدت تقدم عبدالرزاق حمدالله بطلب لإدارة النصر للموافقة على رحيله لنادي الاتحاد.

رد رسمي من النصر بشأن طلب “حمدالله” الانتقال للاتحاد.. ويهدد بهذا الإجراء

اخبار رياضية
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