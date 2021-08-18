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اخبار رياضية > رسميا.. الاتحاد يعزز دفاعه بعبدالله الحافظ
18/08/2021   7:47 م

رسميا.. الاتحاد يعزز دفاعه بعبدالله الحافظ

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، رسميا، اليوم الأربعاء، التعاقد مع المدافع عبدالله الحافظ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لمدافع الوحدة، عبد الله الحافظ، وعلق عليها: “أهلاً بنمرنا الجديد”.

وجاء تعاقد الاتحاد مع الحافظ، بعدما دخل ضمن حسابات المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي لتعويض المدافع الموقوف، أحمد حجازي خلال نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة الرجاء المغربي، في نهائي البطولة العربية الذي سيحتضنه ملعب مولاي عبد الله في الرباط يوم السبت المقبل. وفق “أخبار 24”.

رسميا.. الاتحاد يعزز دفاعه بعبدالله الحافظ

اخبار رياضية
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