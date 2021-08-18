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اخبار رياضية > “كعكي”: اتفقنا مع مهاجم جديد للاتحاد.. وحسمنا ملف سعود عبدالحميد
18/08/2021   7:47 م

“كعكي”: اتفقنا مع مهاجم جديد للاتحاد.. وحسمنا ملف سعود عبدالحميد

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تحدث نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي، عن المهاجم الجديد الذي يعوض رحيل المحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش، بعد الاتفاق النهائي لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال “كعكي” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، إنه تم الاتفاق مع مهاجم أجنبي جديد، لتعويض رحيل الصربي أليكساندر بريجوفيتش.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن المهاجم الجديد الذي تم الاتفاق معه، سيوجد مع بعثة الفريق في المغرب، وسيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا، بعد نهائي البطولة العربية مباشرة. وفق “أخبار 24”.

وحسم “كعكي”، مستقبل ظهير أيمن الفريق سعود عبدالحميد، موضحا، أن إدارة الاتحاد قدمت له الحد الأقصى من الرواتب، وتم إغلاق ملف التجديد معه ببقاء اللاعب في صفوف الفريق.

“كعكي”: اتفقنا مع مهاجم جديد للاتحاد.. وحسمنا ملف سعود عبدالحميد

اخبار رياضية
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