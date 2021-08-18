وجه المدافع عبدالله الحافظ، رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه اليوم الأربعاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال “الحافظ”: “مرحبا جمهور العميد.. أتمنى التوفيق إن شاء الله وتمثيل شعار الاتحاد أفضل تمثيل، بداية من البطولة القادمة البطولة العربية، دعواتكم لنا”.
وكان الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر صورة لمدافع الوحدة السابق، عبد الله الحافظ، وعلق عليها: “أهلاً بنمرنا الجديد”.
ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة الرجاء المغربي، في نهائي البطولة العربية الذي سيحتضنه ملعب مولاي عبد الله في الرباط يوم السبت المقبل.
وفق “أخبار 24”.