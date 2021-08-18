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اخبار رياضية > “حمدالله” يطلب من إدارة النصر الانتقال إلى الاتحاد.. وشرط لاتمام الصفقة
18/08/2021   7:47 م

“حمدالله” يطلب من إدارة النصر الانتقال إلى الاتحاد.. وشرط لاتمام الصفقة

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن مستقبل محترف فريق النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت المصادر، وفقا لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن حمد الله، تقدم إلى إدارة ناديه بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي.

واشارت المصادر، إلى أن إدارة النصر، برئاسة، مسلي آل معمر، طلبت من اللاعب خطابا من إدارة نادي الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده.

وكان شقيق حمدالله، أثار الجدل أمس الثلاثاء، بخصوص مستقبل شقيقه، بعدما نشر صورة للاعب النصر، عبر حسابه بموقع “إنستقرام”، مُذيلًا إياها بتعليق: “حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة سليمة! .. حظ سعيد يا أخي”.

“حمدالله” يطلب من إدارة النصر الانتقال إلى الاتحاد.. وشرط لاتمام الصفقة

اخبار رياضية
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