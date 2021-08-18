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أخبار المناطق > “لم أخن أفغانستان”.. الرئيس الأفغاني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرته بلاده
18/08/2021   10:57 م

“لم أخن أفغانستان”.. الرئيس الأفغاني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرته بلاده

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أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأربعاء، أنه متواجد في دولة الإمارات، مؤكدًا أنه لم يهرب، ولكنه خرج من أفغانستان حقنًا للدماء وتجنباً لكارثة كبرى.

وأوضح، في ظهوره الأول عقب مغادرته بلاده، أنه هُزم سياسيًا، لافتًا إلى أنه لم يكن معه أي أموال، حين غادر البلاد.

وروى تفاصيل مغادرته للبلاد، قائلا إنه كان في القصر يوم سقوط كابل عندما أخبره الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة، منوهًا إلى أن هناك من أبلغه بأن رأس الحاكم مطلوب.

وأشار إلى أنه لم يخُن أفغانستان، مبينًا أنه أُجبر على الخروج من العاصمة للحيلولة دون إراقة الدماء.

وأضاف أنه سيعود إلى بلاده في المستقبل القريب، مبينًا أنه يجري مشاورات مع آخرين لحين عودته كي يواصل جهوده من أجل تحقيق العدالة للأفغان.وفق “أخبار 24”.

“لم أخن أفغانستان”.. الرئيس الأفغاني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرته بلاده

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