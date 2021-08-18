“الأمن السيبراني” يوضح طريقة تأمين وحماية الحسابات على “سناب شات”

كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الأربعاء)، الطريقة الصحيحة لتأمين وحماية الحسابات على تطبيق “سناب شات”، وذلك ضمن سلسلة حماية وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّد المركز على ضرورة تفعيل خاصية تسجيل الدخول بخطوتين، عبر الذهاب إلى قائمة الإعدادات واختيار الخاصية ثم اختيار “عبر الرسائل النصية” أو “تطبيق المصادقة”، وإدخال رقم الهاتف لتلقّي رمز التحقق المؤقت وإدخاله حتى يظهر رمز الاسترداد، والذي يعتبر حلاً بديلاً لدخول الحساب في حال عدم إمكانية الوصول إلى رقم الهاتف.
كما أشار إلى ضرورة التأكّد من ضبط بعض الخصائص للتمكن من مشاركة الصور بخصوصية وأمان، وذلك باختيار “أصدقائي” لتمكين الاتصال المباشر من خلال الدردشات والمكالمات وعرض القصص مع الأصدقاء فقط، إلى جانب تعطيل خاصية رؤيتي في “إضافة سريعة” وخاصية الحفظ التلقائي في الذكريات وخاصية البحث برقم الهاتف، فضلاً عن تفعيل خاصية الشبح لعدم السماح برؤية الموقع الجغرافي.
وشدّد “الأمن السيبراني” على استخدام كلمة مرور قوية وغير مكررة، وتجنُّب مشاركة الحساب على شبكات التواصل للحفاظ على الخصوصية، واستخدام خاصية الإبلاغ للتبليغ عن محتوى غير ملائم أو احتيال أو إساءة، مع التأكّد دائماً من هوية المرسل قبل الضغط على أي رابط يطلب مشاركة المعلومات الشخصية.
وفق “أخبار 24”.