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أخبار محلية > بالفيديو.. آراء المواطنين والمواطنات في كيفية التصدي لظاهرة تسول الأطفال
19/08/2021   9:26 ص

بالفيديو.. آراء المواطنين والمواطنات في كيفية التصدي لظاهرة تسول الأطفال

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عرض مواطنون ومواطنات، مقترحاتهم من أجل التصدي لظاهرة تسول الأطفال في الشوارع بالمملكة.

وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن تلك الظاهرة يُصاحبها عدة مخاطر بينها التسبب بكثرة الحوادث، وكذلك تعريض حياة هؤلاء الأطفال للخطر.

وأضافوا أن التصدي للظاهرة يحتاج لإبلاغ الجهات المعنية عن تلك الحالات في حال رصدها، وتجنب التعامل مع هؤلاء الأطفال بالعاطفة، إلى جانب نشر الوعي، والتبرع فقط عبر الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. آراء المواطنين والمواطنات في كيفية التصدي لظاهرة تسول الأطفال

أخبار محلية
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