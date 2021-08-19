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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: عاملان يحددان أخذ جرعة اللقاح الثالثة.. وهذه الفئات لها الأولوية
19/08/2021   9:25 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: عاملان يحددان أخذ جرعة اللقاح الثالثة.. وهذه الفئات لها الأولوية

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور أحمد المشتت، أن سلالة دلتا بدأت تنتشر بشكل واسع في العالم وتسبب إصابات خطيرة ووفيات في أكثر من مكان في العالم.

وأوضح، خلال لقائه على قناة الإخبارية”، أمس (الأربعاء)، أن هناك عاملين أساسيين يتوقف عليهما أخذ الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا، العامل الأول يتعلق بالمناعة ونسبة الأجسام المضادة التي قد تنخفض مع مرور الوقت بعد أخذ الجرعة الثانية، والعامل الآخر هو ظهور السلالات المتحورة ومنها “دلتا” التي أثرت قليلا على فعالية اللقاح.

وأشار إلى أن إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاحات بدأت فيه شركة فايزر، لافتًا إلى أن شركة موديرنا أجرت دراسات محدودة أثبتت نتائجها أن الجرعة الثالثة تعزز كثيرًا من الاستجابة المناعية بنسبة من 5 إلى 10 أضعاف من توليد الأجسام المضادة.

وأضاف أن هناك حديثا يجري في الولايات المتحدة حول إعطاء الجرعة الثالثة لمجموعة من الأشخاص تكون الاستجابة المناعية لديهم ضعيفة، مثل مرضى السرطان أو الأشخاص الذين لديهم أعضاء مزروعة مثل زرع الكلى أو مرضى الإيدز أو مرضى الروماتيزم من الذين يتناولون أدوية تقلل من فعالية الجهاز المناعي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هناك دولاً أعطت الجرعة الثالثة، مثل الإمارات والصين وروسيا وألمانيا، منوهًا إلى أن هناك استعدادات في بريطانيا لإعطاء الجرعة الثالثة لكبار السن والعاملين في القطاعات الصحية.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: عاملان يحددان أخذ جرعة اللقاح الثالثة.. وهذه الفئات لها الأولوية

أخبار محلية
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