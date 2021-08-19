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أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم جمع وقصر الصلوات بسبب المرض؟ “الخثلان” يوضح
19/08/2021   9:26 ص

بالفيديو.. ما حكم جمع وقصر الصلوات بسبب المرض؟ “الخثلان” يوضح

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الخثلان، على سؤال حول حكم جمع الصلوات بسبب المرض، مبينًا أن الضابط في هذه المسألة هو مدى المشقة التي يشعر بها المريض.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أمس (الأربعاء)، أنه يمكن للمريض الجمع بين الصلوات إذا كان يلحقه المشقة غير المعتادة، لافتًا إلى أن المشقة المعتادة ليست مبررًا للجمع لأنها تأتي من المريض وغير المريض.

وأشار إلى أن المريض خاصة المنوّم في المستشفى أدرى بنفسه، مبينًا أنه إذا كان يجد مشقة وحرجا بترك الجمع فلا بأس أن يجمع، أما إذا كان لا يجد حرجًا أو مشقة في ترك الجمع؛ كأن يكون لا يشق عليه الوضوء، فليس له الجمع بين الصلوات. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن القصر للمسافر فقط، أما المريض فلا ينبغي له أن يقصر، موضحًا أنه يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات وهكذا.

بالفيديو.. ما حكم جمع وقصر الصلوات بسبب المرض؟ “الخثلان” يوضح

أخبار محلية
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