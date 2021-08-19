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أخبار محلية > بلاغ يقود لاكتشاف زواج عرفي بين مواطن ومُقيمة بمكة.. وهكذا عاقبتهما المحكمة
19/08/2021   9:26 ص

بلاغ يقود لاكتشاف زواج عرفي بين مواطن ومُقيمة بمكة.. وهكذا عاقبتهما المحكمة

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قاد بلاغ من سيدة غير سعودية ضد زوجها في مكة المكرمة إلى اكتشاف الجهات المُختصة ارتباطهما بعقد زواج عرفي بشكل غير نظامي لمدة 3 سنوات، حيث انتهى الأمر بصدور حكم بحبسهما.

وأوضحت المحامية أسماء الزهراني، أن السيدة تقدمت ببلاغ إلى الجهات المُختصة تشكو فيه من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد زوجها وهو مواطن.

وبيّنت وفقاً لـ”سبق”، أن التحقيقات في الواقعة انتهت باكتشاف ارتباط الطرفين بطريقة غير نظامية عبر عقد زواج عرفي، وإقامة علاقة مُحرمة بينهما استمرت لمدة 3 سنوات، ليتم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية.

ولفتت إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بحبس المواطن 11 شهراً مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه والبعد عن مواطن الشبه، إلى جانب حبس السيدة 3 أشهر.

ونوهت إلى أن هناك نوعين من النكاح العرفي أحدهما شرعي مكتمل الشروط والأركان لكنه غير موثق، والثاني غير شرعي وباطل لعدم اكتمال أركان أو شروط النكاح فيه.

بلاغ يقود لاكتشاف زواج عرفي بين مواطن ومُقيمة بمكة.. وهكذا عاقبتهما المحكمة

أخبار محلية
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